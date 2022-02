Bund und Länder planen weitere Öffnungen für Zuschauer

Bernd Thissen

In der Bundesliga sollen bald wieder mehr Fans in die Stadien

Ein erster Beschlussvorschlag für den Bund-Ländergipfel enthält eine frohe Botschaft für den Profisport. Schon bald könnten wieder mehr Fans in die Arenen strömen.

Weiterer Schritt zur Normalität statt erneuter Rolle rückwärts: In der heiß diskutierten Zuschauerfrage geht es für den Profi-Fußball trotz weiterhin immens hoher Corona-Inzidenzen offenbar langsam aber stetig in die richtige Richtung. Gemäß eines ersten Beschlussvorschlags für den Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch dürften ab dem 4. März bei einer Auslastung von maximal 60 Prozent wieder bis zu 25.000 Fans in die Arenen - vor allem für die chronisch leeren Kassen wäre es ein Segen.

Denn nicht nur in Sachen Atmosphäre wäre das ein nächster Schritt nach vorne, sondern auch finanziell würden Heimspiele damit langsam aber sicher nicht mehr zum Verlustgeschäft. Für die Hallensportarten bringt die Beschlussvorlage keine ganz so positive Botschaft mit sich. Die Maximalgrenze von 4000 Zuschauern im Innenbereich soll erhalten bleiben, lediglich die mögliche Auslastung wird von 30 auf 40 Prozent erhöht.

Söder bestärkte die Hoffnungen auf Öffnungen zuletzt

Sowohl drinnen als auch draußen ist jeweils die 2G-Plus-Regelung vorgesehen, auch das Tragen einer medizinischen Maske soll verpflichtend sein.

Die entsprechenden Zahlen stehen in dem Papier, das dem "SID" vorliegt, allerdings noch in Klammern. Somit kann sich die Größenordnung durchaus noch ändern. Doch die aus Sicht des Profisports positive Tendenz dürfte nicht mehr gekippt werden.

Schließlich wird im ersten Vorschlag betont, "dass die derzeit geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nunmehr verantwortungsbewusst und in kontrollierten Schritten zurückgefahren werden sollen".

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verbreitete zuletzt Hoffnung. "Die Wissenschaft sagt uns: Omikron ist 90 Prozent weniger aggressiv", betonte der CSU-Politiker: "Und die Krankenhauszahlen bleiben stabil. Es wäre unangemessen, dies zu ignorieren."

Erste Öffnung nur als "Ausgangspunkt einer dynamischen Entwicklung"

Unter Omikron-Bedingungen seien "wieder mehr Zuschauer möglich, Geisterspiele müssen nicht mehr sein", sagte er weiter in der Rheinischen Post. Als bundeseinheitliche Regelung hatten sich die Länder Anfang Februar eigentlich auf 10.000 Zuschauer mit einer maximal 50-prozentigen Auslastung geeinigt, Bundesländer wie Bayern oder Sachsen gingen mit der Erhöhung auf 15.000 Fans bereits einen Sonderweg.

Vielen Vereinen gingen die Regularien ohnehin nicht weit genug, der Unmut war vielerorts groß. Erst Ende vergangener Woche stellte der 1. FC Köln beim Oberverwaltungsgericht Münster erneut einen Eilantrag. Die Grenze von 10.000 könne nur "der Ausgangspunkt einer dynamischen Entwicklung sein", betonte die Klubspitze in einer Pressemitteilung. Man sei zuversichtlich, "dass wir mit unserer Argumentation auch juristisch überzeugen werden."

Mittelfristig müssen sie das wohl gar nicht. Die Rheinländer streben juristisch schließlich derzeit auch "nur" eine Auslastung von 50 Prozent an, das wären im RheinEnergieStadion 25.000 Zuschauer. Genau das könnte die Politik am Mittwoch nun auch ganz ohne Rechtsstreit einführen.