Salzburg im Youth-League-Achtelfinale gegen Žilina

GEPA pictures/ David Geieregger

Salzburgs "Jungbullen" bekommen es im Achtelfinale der Youth League mit MŠK Žilina aus der Slowakei zu tun.

Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Zilina eliminierte in der Zwischenrunde des Bewerbs Inter Mailand, Salzburg übersprang als Gruppensieger diese Phase. Die Partien der K.o-Phase werden in nur einem Spiel entschieden, Salzburg muss am 1. oder 2. März auswärts antreten.

Neben den Achtelfinal-Paarungen wurden am Montag auch alle möglichen Begegnungen bis zum Endspiel ausgelost. So würde Salzburg bei einem Weiterkommen im Viertelfinale auswärts auf den Sieger aus Paris Saint-Germain - FC Sevilla treffen.

apa