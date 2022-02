Matthäus glaubt an Adeyemi-BVB-Wechsel

dpa

Lothar Matthäus ist von einem Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi zum BVB überzeugt.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus rechnet im Sommer mit einem Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg in die Bundesliga - vorzugsweise zu Borussia Dortmund.

"Er bleibt nicht mehr lange in Salzburg. Er wäre ein guter Transfer, die Kontakte nach Dortmund sind da", sagte der 60-Jährige bei einem Pressegespräch eines Wettanbieters (Interwetten) in München.

Håland hat es vorgemacht

Laut Bundesliga-Insider Matthäus sei ein Wechsel von Adeyemi aber noch nicht fix. Der Vertrag des 20 Jahre alten Angreifers beim österreichischen Meister läuft bis Mitte 2024. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. "Ich glaube, mit Dortmund ist es sehr weit", sagte Matthäus. Auch Weltklassestürmer Erling Håland war vor zwei Jahren aus Salzburg zum BVB gewechselt.

Adeyemi ist in dieser Saison zum Nationalspieler aufgestiegen und führt die Torschützenliste der österreichischen Bundesliga mit 14 Treffern an. Am Mittwoch tritt der gebürtige Münchner mit Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern an, bei dem er als Jugendlicher zeitweise ausgebildet worden war.

