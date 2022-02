Muhr verlässt Austria nach 27 Jahren

APA/ROLAND SCHLAGER

Muhr war viele Jahre für den Austria-Nachwuchs zuständig

Nach gut 27 Jahren im Verein verlässt Ralf Muhr Bundesligist Austria Wien.

Wie der Tabellensechste am Dienstag bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem 51-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. In seiner Zeit bei der Austria werkte der Niederösterreicher als Nachwuchscoach, Akademietrainer, Amateurtrainer in der Regionalliga Ost, Akademie-Leiter, Technischer Direktor und Sportdirektor (2018 bis 2020) und zuletzt als Leiter der Lizenzspieler-Abteilung.

𝗗𝗮𝗻𝗸𝗲, 𝗥𝗮𝗹𝗳! 💜



Nach 27 Jahren haben sich Ralf Muhr und Austria Wien auf eine einvernehmliche Auflösung des Dienstvertrages geeinigt.



Wir bedanken uns bei Ralf für seine langjährige gute Arbeit sowie stets positive Art und wünschen nur das Beste! 🙌😇#faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 15. Februar 2022

"Natürlich ist eine Trennung nach so langer und intensiver Zeit auch mit Wehmut und ein wenig Traurigkeit verbunden, es überwiegt jedoch eindeutig die Dankbarkeit und der Stolz über eine so lange Zeit aktiver Teil der Austria gewesen zu sein", ließ Muhr in einer Aussendung der Austria wissen.

apa