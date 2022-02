Favorit Liverpool zu Gast bei Inter

APA/AFP

Mane und Salah sollen auch in Mailand Liverpools Erfolgsgaranten sein

Am Mittwochabend kommt es im altehrwürdigen San Siro zum Champions-League-Kracher zwischen Inter Mailand und Liverpool. Im Achtelfinal-Hinspiel (21.00 Uhr) versucht das Team von Inter-Trainer Simone Inzaghi sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in drei Wochen an der Anfield Road zu erarbeiten. Beide Fußball-Traditionsclubs belegen in der heimischen Liga Rang zwei, Favorit aufs Weiterkommen sind die "Reds".

Deren Offensiv-Superstars Mohamed Salah und Sadio Mane haben noch den Afrika-Cup in den Beinen. Beim Kontinentalturnier in Kamerun erreichten beide das Endspiel, in dem sich Manes Senegal gegen Salahs Ägypten durchsetzte. Für den "Egyptian King" ging es an diesem Abend zum vierten Mal binnen elf Tagen in eine Verlängerung.

Die "Nerazzurri" werden ihr erstes CL-K.o.-Spiel seit zehn Jahren bestreiten, nachdem sie in ihrer Gruppe hinter Real Madrid Zweiter wurden. "Liverpool ist eine der besten Mannschaften in Europa, aber unsere Spieler haben es verdient, solche Spiele zu spielen", sagte Inzaghi am Dienstag. "Wir haben seit vielen Jahren nicht mehr im Achtelfinale gespielt, und obwohl es sehr schwierig sein wird, werden wir versuchen, die Hürde zu nehmen."

Inzaghi hob die Konterstärke von Liverpool hervor und lobte die Spielmacherqualitäten der Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold und Andy Robertson. "Auf dem Papier ist Liverpool der Favorit, aber die Spiele müssen gespielt werden. Ich werde die Spieler auffordern, auf den Platz zu gehen und unseren Fußball mit freiem Kopf zu spielen, unsere Ideen zu zeigen. Entschlossenheit wird den Unterschied ausmachen", so Inzaghi, der zu Saisonbeginn für Meistertrainer Antonio Conte übernahm.

Inter, derzeit in der Serie A knapp hinter Stadtrivale Milan auf Rang zwei, hat aus den jüngsten beiden Ligaspielen nur einen Punkt geholt. Allerdings ging es dabei gegen Milan und die SSC Napoli, die ebenfalls gute Karten im Meisterschaftsrennen hat.

Bei Liverpool ist es durchaus vorstellbar, dass in der Offensive ein neues Gesicht eingesetzt wird. Mit Winter-Neuzugang Luis Diaz holte der Champions-League-Sieger von 2019 weitere Qualität in den stark besetzten Angriff. Vergangenen Donnerstag begann der 25-jährige Kolumbianer zusammen mit Diogo Jota und Roberto Firmino in Liverpools vorderster Dreierreihe gegen Leicester (2:0). Drei Tage später gegen Burnley (1:0) war allerdings wieder alles beim Alten: Auf den offensiven Flügelpositionen wirbelten Mane und Salah. Genug Optionen in der Offensive hat Klopp gegen Inter allemal.

apa