Stimmen: Kimmich ratlos, Nagelsmann kritisiert den Schiri

Remis für den FC Bayern mit Julian Nagelsmann (l.) und Joshua Kimmich

Weder Fisch, noch Fleisch: Nach dem 1:1 im Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei RB Salzburg herrscht beim FC Bayern Ratlosigkeit vor. Trainer Julian Nagelsmann kritisiert den Schiedsrichter. Die Stimmen zur Partie:

Matthias Jaissle (Trainer RB Salzburg): "Ich bin stolz und zufrieden, wie die Jungs gerackert und den Bayern Paroli geboten haben. Ein Stück weit ärgert es mich aber, dass wir so spät den Ausgleich bekommen haben. Trotzdem gibt es ein Lob für unsere Truppe. Es war ein richtiger Fight."

Karim Adeyemi (RB Leipzig): "Wir haben die Prinzipien von unserem Trainer erfüllt. Ich glaube, ein 1:1 kann sich sehen lassen. Wir sind bereit, gierig und spritzig, darauf kommt es an. Ich denke, wir sind Bayern durchaus auch ein Klotz am Bein."

Andreas Ulmer (RB Leipzig): "Natürlich, wenn man am Ende den Ausgleich kassiert, wenn man kurz davor ist, die Bayern zu schlagen, dann ist das bitter. Ich denke aber, aufgrund der Leistung kann man sehr zufrieden sein, was wir heute erreicht haben. Es war viel zu tun für die gesamte Mannschaft, defensiv gut zu stehen. Die Räume nach vorne haben wir ganz gut genutzt, aber hier und da hätten wir ruhiger spielen können."

... zum Spiel: "In der zweiten Halbzeit haben wir es wie schon in Bochum besser gemacht. Die war dann richtig gut. In der ersten Hälfte waren wir zu fehleranfällig in der gegnerischen Hälfte. Da haben wir zu viele Bälle verloren. Wir waren im Nachschieben nicht aggressiv genug. In der zweiten Halbzeit war es ein Balance-Akt, da sind wir viel Risiko gegangen. Wir haben Salzburg dann brutal eingeschnürt. Der Ausgleich war mehr als verdient."

... über die abgepfiffene Möglichkeit für Thomas Müller kurz vor Spielende: "Der Schiedsrichter sagte, es war ein falscher Pfiff. Es gibt ja den vielzitierten Video Assistant Referee. Dann lasse ich die Situation laufen und sie wird im Nachhinein überprüft. Das ist eine hundertprozentige Torchance und eine unfassbar schlechte Entscheidung."

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Das Spiel ist schwierig einzuordnen. Wir haben uns vorher deutlich mehr vorgenommen. Das war in der ersten Halbzeit zu wenig, wir waren ungeordnet und Salzburg ist zu gefährlichen Konter gekommen. Wir wussten, dass sie viele schnelle Spieler haben und in den Umschaltsituationen gefährlich sind. In der zweiten Halbzeit war es etwas besser, da hat man schon gemerkt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Am Ende geht es unentschieden aus, wir können sogar das 2:0 kriegen, daher ist es schon okay. In der Restverteidigung müssen wir die Gegenspieler noch besser aufnehmen, brauchen mehr Spielkontrolle und müssen selbst unsere Aktionen besser ausspielen."

Thomas Müller (FC Bayern): Ich habe gemischte Gefühle. Salzburg ist eine gute Mannschaft, die Stimmung hier war super, die Rahmenbedingungen waren gut. Es hat Spaß gemacht auf dem Platz, obwohl wir mehr leiden mussten, als wir uns das gewünscht haben. Das lag an der Salzburger Mannschaft. Trotzdem glaube ich, dass wir eine Reaktion in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Wir hatten eine Vielzahl an guten Tormöglichkeiten. Wenn man sich die Spielanteile anguckt, dann war es ein guter Schritt, wie wir zurückgekommen sind."

Kingsley Coman (Torschütze FC Bayern): "Das war ein sehr wichtiges Tor. Ich war am Ende des Spiels sehr müde, aber du musst bis zum Schluss alles geben. Das hat sehr gut geklappt."