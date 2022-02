Bierhoff: Wanner soll für Deutschland spielen

CHRISTOF STACHE, APA

Bayern-Diamant Wanner soll für Deutschland einlaufen

Bayern Münchens Paul Wanner soll trotz Avancen aus Österreich künftig für Deutschland auf Titeljagd gehen. Wie DFB-Direktor Oliver Bierhoff im "Sky"-Interview berichtete, gehe er davon aus, dass der 16-jährige Doppelstaatsbürger für deutsche Auswahlen einläuft.

Wanner sei "ein Ausnahmespieler, der sicherlich auch davon träumt, große Titel zu gewinnen. Und ohne den Österreichern zu nahe zu treten, aber die Chance ist bei der deutschen Nationalmannschaft schon größer."

Wanner ist Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen, er wurde in Dornbirn geboren, wuchs aber in Baden-Württemberg auf. Der Mittelfeldspieler spielt derzeit für das deutsche U17-Nationalteam. Wanner gab zu Jahresbeginn sein Debüt bei den Bayern. Nach seiner späten Einwechslung wurde er mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesligaspieler in der Historie des Rekordmeisters.

Wie Bierhoff am Donnerstag verriet, habe er auch mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel telefoniert. Dieser habe eine Kontaktaufnahme zu Wanner bestätigt. "Er war so fair und sauber, dass er gesagt hat: Schau, er hat halt österreichische Wurzeln", meinte Bierhoff über das Telefonat mit Schöttel. Bei Wanner sei er aber guter Dinge. "Er hat schon für Deutschland gespielt, das ist ein wichtiger Schritt."

apa