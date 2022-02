VfB-Präsident Vogt: Würden Abstieg finanziell verkraften

AFP/POOL/SID/THOMAS KIENZLE

Claus Vogt spricht über die Lage beim VfB Stuttgart

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart könnte auch einen Sturz in die Zweitklassigkeit finanziell verkraften.

"Wir sind alle der festen Meinung, dass in der ersten Liga bleiben. Aber selbst wenn, würden wir sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Liga finanziell so gesichert sein, dass wir das hinbekommen", sagte Präsident Claus Vogt im "Sky"-Interview.

Die finanzielle Situation sei unter den Corona-Rahmenbedingungen angespannt. "Aber egal was kommt, wir als VfB Stuttgart werden es hinbekommen, auch so eine angespannte Situation zu überstehen", sagte Vogt.

Stuttgart hat vor dem 23. Spieltag als Tabellen-17. vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.