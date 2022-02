Stimmen: "Keiner von uns möchte diese Achterbahnfahrt"

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Julian Brandt (l.) siegte mit seinem BVB überdeutlich gegen Gladbach

Borussia Dortmund hat mit einem 6:0-Kantersieg gegen Gladbach auf die vorangegangene Europapokal-Pleite gegen die Rangers reagiert. Dabei zeigte der zuletzt häufig kritisierte BVB-Kapitän Marco Reus mit fünf Torbeteiligungen eine Weltklasse-Leistung. Der FC Bayern hingegen mühte sich zu einem lange Zeit offenen 4:1-Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Fürth. Alle Stimmen zum 23. Bundesliga-Spieltag im Überblick:

Hertha BSC - RB Leipzig 1:6

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC) ...

... zu den vielen coronabedingten Ausfällen (vor dem Spiel): "Insgesamt sind es jetzt acht. Gestern sind sechs dazugekommen. Und sieben aus dem Staff. Das ist natürlich nicht ideal. Wir nehmen die Situation jetzt so wie sie ist. Der Letzte, der jammert, werde ich sein. Wir müssen das Beste daraus machen."

... zum Spiel: "Man müsste das Spiel in zwei Teile trennen. Einmal die Phase bis zur Roten Karte, die natürlich spielentscheidend war, und dann danach. Klar, das Ergebnis steht natürlich über allem. Nach dem Ausgleich waren wir voll im Spiel. Durch die Rote Karte sind wir dann ins Hintertreffen geraten."

Marco Richter (Hertha BSC): "Natürlich können wir den Frust der Fans verstehen. Es war ein ganz bitterer Verlauf. Nach der bitteren Roten Karte hat alles seinen Lauf genommen. Es ist ein 1:6, das eindeutig viel zu hoch ist."

Fredi Bobic (Geschäftsführer Sport Hertha BSC): "Wir sind brutal enttäuscht, das ist klar. Das Ergebnis ist wirklich Wahnsinn. Wir haben zwei verschiedene Spiele gesehen. Eins bis zum 2:1 und eins danach. Bis zur Roten Karte haben die Jungs alles rausgehauen."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig)

... zur starken Rotation im Vergleich zur Europa League (vor dem Spiel): "Wir haben viele gute Spieler, unser Kader gibt das her. Wir haben vor drei Tagen gespielt, und es war ein intensives Spiel."

... zum Spiel: "Das Spiel war nicht so leicht, wie es am Ende vom Ergebnis her aussieht. Es war lange Zeit sehr offen. Wir müssen einfach früher 2:0 führen. Nach dem 1:1 kann Hertha auch das 2:1 machen. Da muss man schon ehrlich sein. Am Ende ist es ein bisschen zu hoch. Im zweiten Durchgang haben wir noch einmal richtig aufgedreht, das war eine richtig gute Leistung. Ich freue mich, dass die Spieler, die ins Spiel kommen, das Spiel positiv verändern. Das war das dritte oder vierte Mal in dieser Saison, das ist schon toll."

Benjamin Henrichs (RB Leipzig): "Wir haben viele Spieler, die wirklich eine hohe Qualität mitbringen."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Wir haben das in der ersten Halbzeit ein bisschen zu locker gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann Gas gegeben und viele schöne Tore gemacht. Wir haben gerade viele Spieler in Topform und entwickeln uns als Team weiter."

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 6:0

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Ja, ich bin zufrieden heute mit dem Spiel, dem Ergebnis und der Leistung. Unsere Werte sind herausragend. Es war mal wieder die richtige Reaktion. Wir haben ein wichtiges Bundesligaspiel gewonnen. Jetzt geht es auch darum, darauf die richtige Reaktion zu zeigen."

Marco Reus (Doppeltorschütze Borussia Dortmund): "Wir mussten wieder eine Reaktion zeigen, das haben wir heute wieder geschafft. Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben sehr gut zugestellt und haben gut gepresst. Phasenweise haben wir es auch sehr gut rausgespielt. Wir müssen versuchen, in jedem Spiel so aufzutreten."

Julian Brandt (Doppeltorschütze Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Eine Reaktion war auf jeden Fall gefragt, das ist uns allen klar gewesen. Ich glaube, das Spiel hat den Fans und auch uns auf dem Platz wieder Spaß gemacht. Keiner von uns möchte diese Achterbahnfahrt, das ist schwierig zu erklären."

... zur Kritik von Mats Hummels: "Mats hat eine sehr explizite Wortfindung. Nach dem Spiel war Kritik angebracht, das ist ganz klar. Mats ist jemand, der es relativ schnell auf den Punkt bringt. Ich glaube, das ist für uns alle auch in Ordnung. Wir sind eine Mannschaft, halten zusammen und versuchen uns zu unterstützen."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Am Ende ist das Ergebnis nach 90 Minuten viel zu hoch. Wir haben bis zur 70. Minute und zum 3:0 auch sehr gute Möglichkeiten gehabt. Die großen Torchancen musst du einfach nutzen. Was nach dem 3:0 passiert, das geht einfach nicht. Da sind wir in unsere Einzelteile zerfallen. Das passt mir nicht, und das gilt es auch scharf zu kritisieren."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Ich denke schon, dass wir Lösungen gefunden haben. Zumindest in der ersten Halbzeit haben wir drei Riesenchancen. Da müssen wir einfach das eine oder andere Tor machen. Das Anlaufen hat nicht ganz so gut geklappt. In der zweiten Halbzeit war es dann sehr unreif. Wir dürfen uns hier nicht 0:6 abschießen lassen. Wir haben es uns in den ersten 45 Minuten wegnehmen lassen."

... zur bisherigen Saison: "Es gab schon mehr Tiefen als Höhen, das muss man schon so sagen. Es ist schwer, heute etwas Positives rauszuziehen. Wir haben es heute nicht auf die Platte gebracht. Jetzt müssen wir uns ganz schnell frei von diesem Spiel machen. Die nächsten Spiele gegen direkte Konkurrenten werden sehr wichtig. Da müssen wir wieder punkten."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Wenn du sechs bekommst, dann kannst du nichts Positives sehen und finden. Aber es war bis zum 0:3 nicht verkehrt, wir waren irgendwie gefühlt dran. Wenn eine Mannschaft mit einem starken Marco Reus dann zu viel Platz hat, dann kann es schon mal böse werden. Leider ist es dann heute böse geworden. Wir machen viel zu viele Fehler in allen Bereichen. Deswegen stehen wir da wo wir stehen."

FC Bayern - SpVgg Greuther Fürth 4:1

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München) ...

... zum Spiel: "In der Halbzeit haben wir umgestellt. Die 20 Minuten nach der Halbzeit waren sehr gut. Wir können den Sack da ein bisschen früher zumachen. Am Ende haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen. Es ist ein wichtiger Sieg - tabellarisch, punktemäßig und auch psychologisch."

Robert Lewandowski (Doppeltorschütze Bayern München): "Mit der ersten Halbzeit war ich gar nicht zufrieden. Wir haben viel Zeit gebraucht, um in das Spiel zu finden. Da waren wir viel zu langsam. In der zweiten Halbzeit war es dann viel besser."

Sven Ulreich (Torwart Bayern München): "Ich bin einfach froh, dass wir jetzt mal gewonnen haben. In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, weil wir nicht mit Tempo gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir das dann viel besser gemacht. Da hatten wir dann auch das Tempo, das man braucht, um Spiele zu gewinnen. Am Ende haben wir dann auch verdient gewonnen."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Ich finde, dass wir in der Tat eine gute erste Hälfte gespielt haben. Ich kann mich an keine hochkarätige Torchance erinnern. Ich finde, dass auch der Mittelteil der zweiten Halbzeit sehr ordentlich war mit einem Pfosten- und einem Lattentreffer. Da können wir das Spiel noch einmal drehen. Insgesamt wollten wir lange Paroli bieten. Das ist uns gelungen. Am Ende ist es ein zu hohes Ergebnis."

Marco Meyerhöfer (SpVgg Greuther Fürth): "Es ist einfach schwer, die Qualität der Bayern über 90 Minuten in den Griff zu bekommen. Insgesamt haben wir es aber trotzdem gut gemacht. Mit ein bisschen mehr Glück machen wir noch das 2:2."

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet und sehr hoch attackiert. Wir machen das 1:0, weil wir den Gegner vielleicht auch zu seinem Fehler zwingen. Wir nehmen den Sieg natürlich gerne mit und sind glücklich. Ich bin komplett mit allem zufrieden."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir waren nette Gäste, weil wir vorne viele aussichtsreiche Situationen nicht zu unseren Gunsten genutzt und selber einen Fehler gemacht haben, den der 1. FC Köln genutzt hat. Wir sind sehr, sehr enttäuscht. Es geht darum, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen - und das machen wir nicht."

VfB Stuttgart - VfL Bochum 1:1 (0:0)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Das ist ein bitterer Rückschlag. Wir sind sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht und gefightet hat. Ich bin mir sicher, wenn das erste Erfolgserlebnis da ist, dass wir ins Rollen kommen. Die Mannschaft hat genügend Qualität, auch in dieser Situation die Liga zu halten."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Ich bin total zufrieden, wie der Punkt entstanden ist. Die Mannschaft war von Anfang an hellwach. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren. Es war sicherlich kein Hurra-Fußball in der zweiten Halbzeit, aber wenn du dann zum Ausgleich kommst, ist der Punkt glücklich verdient. Ich bin froh, dass das Thema Bayern ad acta ist."

Arminia Bielefeld - Union Berlin 1:0 (0:0)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir sind total happy mit dem Sieg. Wir haben eine leidenschaftliche Mannschaft gesehen, die kompakt aufgetreten ist und den Gang nach vorne gesucht hat. Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das Fazit ist nicht gut. Wir brauchten 20 Minuten, um ins Spiel zu finden. Ich empfand uns in der Anfangszeit als sehr nervös. Bielefeld hat es da aber auch sehr gut gemacht. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten dann auch ein, zwei Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Beim Gegentor verteidigen wir es wirklich schlecht."

FC Augsburg - SC Freiburg 1:2 (1:2)

Reiner Maurer (Co-Trainer FC Augsburg): "Wir sind enttäuscht. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Wir haben viel Leidenschaft gezeigt. Es hat aber die letzte Konsequenz gefehlt, die man im Abstiegskampf braucht. Unter dem Strich ist es sehr schade, dass wir mit leeren Händen dastehen. Wir müssen gegen Dortmund die gleiche Leidenschaft zeigen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Insgesamt waren wir besser als die letzten Spiele. Wir hatten mehr Ruhe am Ball. In der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so gut. Es war aber kein unverdienter Sieg für uns, auch wenn Alfred Finnbogason am Schluss noch die große Chance zum Ausgleich hatte. Jetzt sind wir froh, weil es zuletzt doch ein bisschen zäh war, dass wir nach zehn Jahren auch mal in Augsburg gewinnen konnten."

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1:2 (1:0)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Aus unserer Sicht ist das eine äußerst unglückliche Niederlage, die sich ein Stück weit unverdient anfühlt. Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, fünf Minuten haben wir dann weggeschenkt. Der Weg stimmt in allen Belangen, defensiv und offensiv. Aber wir müssen uns auch klar darüber sein, dass Fußballspiele in kleinen Momenten entschieden werden. Deswegen sitze ich hier auch sauer, weil wir uns nicht belohnt haben."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich war mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Wir haben dann innerhalb kürzester Zeit das Spiel gedreht und dann leidenschaftlich verteidigt. Unterm Strich ist es sicher kein verdienter Sieg, ich nehme ihn trotzdem mit, weil wir das in den letzten Wochen auch häufig von den gegnerischen Trainern gehört haben. Der Sieg tut gut für die Moral. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft."

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 3:2 (0:1)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind sehr froh über den Sieg. Die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich in Führung gehen. Es ist nicht selbstverständlich, so rauszugehen in der zweiten Halbzeit und das Spiel zu dominieren. Aus meiner Sicht haben wir das Spiel verdient gewonnen."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir hatten Anfangsschwierigkeiten. Wir waren mit der Führung zur Pause gut bedient. Es ist uns nicht ganz gelungen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Wir konnten mit der Führung nicht gut umgehen. In meinen Augen wäre ein Unentschieden fast gerecht gewesen."