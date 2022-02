Ausgerechnet Harry Kane schockt Manchester City

MIke Egerton via www.imago-images.de

Harry Kane schockte Man City mit seinem Siegtreffer

Im Sommer wollte Angreifer Harry Kane noch zu Manchester City wechseln, jetzt hat er dem Star-Team von Pep Guardiola eine empfindliche Niederlage beigebracht.

Harry Kane schraubte sich hoch, das Timing war perfekt, er nickte gekonnt ins lange Eck ein - der Rest war Jubel. 3:2 für seine Tottenham Hotspur bei Manchester City, Teammanager Antonio Conte rastete an der Seite vor Freude förmlich aus. "Dieses Ergebnis zu erzielen, war wirklich etwas ganz Besonderes", sagte Kane hinterher. Kane und Manchester City, da war doch was?

Im vergangenen Sommer wollte Pep Guardiola den Angreifer unbedingt nach Manchester holen und auch Kane wollte unbedingt wechseln. Doch der Transfer scheiterte - und der 28-Jährige hatte lange damit zu kämpfen.

Bis Mitte Dezember hatte Kane nur ein einziges Tor in der Liga erzielt, in den vergangenen neun Spielen traf er nun sechsmal. Gegen City in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Siegtreffer.

"Es war ein verrücktes Spiel", sagte Kane. Tottenham hatte lange 2:1 geführt, dann der Ausgleich in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch einen Elfmeter. Dieser habe den Spurs "sehr wehgetan", sagte Kane - und schlug kurz danach zurück. Für City war es die erste Liga-Pleite nach 15 Spielen ohne Niederlage seit dem 30. Oktober 2021 (0:2 gegen Crystal Palace).

Und so könnte der Kampf um den Titel in England wieder ein bisschen spannend werden. Jürgen Klopp kann am Mittwoch mit seinem FC Liverpool bis auf drei Punkte an den Tabellenführer heranrücken.

"Wir brauchten kein Spiel zu verlieren, um zu wissen, wie schwer es ist, die Liga zu gewinnen", sagte Guardiola: "Es sind noch viele, viele Spiele zu spielen."