Saison-Aus für Stuttgarts Pechvogel Silas

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Silas Katompa Mvumpa wird dem VfB Stuttgart in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in den entscheidenden Wochen im Abstiegskampf ohne Angreifer Silas Katompa Mvumpa auskommen.

Wie die Schwaben am Sonntag mitteilen, erlitt der 23-Jährige im Spiel gegen den VfL Bochum (1:1) eine Schulterluxation und fällt für den Rest der Saison aus.

Silas, der nach einem Zweikampf in der Partie gegen Bochum bereits in der Anfangsphase ausgewechselt werden musste, sollte noch am Sonntag in der Sportklinik Stuttgart operiert werden. Nach Klubangaben beträgt die Ausfallzeit drei bis vier Monate.

"Das ist eine extrem bittere Nachricht für Silas und den VfB", sagte Sportdirektor Sven Mislintat: "Silas war nach seinem Kreuzbandriss auf dem Weg zurück zu alter Stärke, die neuerliche Verletzung ist ein herber Rückschlag."