Nach Böllerwurf: Zwei Spieler fehlen im Training

Juergen Schwarz via www.imago-images.de

Ein Böllerwurf sorgte für einen Spielabbruch in der Regionalliga

Die beim abgebrochenen Spiel bei Rot-Weiss Essen verletzten Spieler Marvin Thiel und Jannik Borgmann können vorerst nicht am Training von Fußball-Regionalligist Preußen Münster teilnehmen. Betroffen ist zudem ein Athletiktrainer, teilte Münster am Montag mit.

Tags zuvor war das Topspiel der Regionalliga West nach dem folgenschweren Böllerwurf, bei dem die Münsteraner Verletzungen erlitten, beim Stand von 1:1 in der 74. Minute abgebrochen worden.

Essens Verantwortliche hatten sich bereits am Sonntag ausführlich für das Verhalten der oder des Fans entschuldigt. Ein Täter wurde noch nicht ermittelt, die Polizei habe aber bereits ihre Arbeit aufgenommen.

"Wir verurteilen diesen Vorfall auf das Schärfste. Das ist nicht die Hafenstraße, das ist nicht RWE", sagte Essens Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig.

Die Ultraszene Essen hatte sich indes in einer Stellungnahme von den Vorfällen distanziert. Man sein "frustriert und enttäuscht über den heutigen Vorfall im Stadion", so die Rude Fans: "Wir als Ultraszene distanzieren uns seit Jahren von Böllerwürfen und verurteilen diese hirnrissige Aktion aus dem Nachbarblock aufs Schärfste, solch ein vereinsschädigendes Verhalten hat in dieser sportlich wichtigen Zeit absolut nichts zu suchen!"

Nachdem die Polizei einen ersten Verdächtigen festgenommen hatte, wurde dieser nach Angaben von "WAZ" mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Suche nach einem Verantwortlichen geht demnach weiter. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Haupt-Grundlage für die Ermittlungen sind Video-Aufnahmen der Tribüne.

Damit nicht genug: Bei der Abreise der Fans wurde ein Bus beschädigt, der die Gästefans zurück zum Bahnhof brachte. Die Scheiben des Busses wurden eingeschlagen.