AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Korkut fordert Nehmer-Qualitäten bei den Herthanern

Trainer Tayfun Korkut hat alle Herthaner nach der bitteren 1:6-Pleite gegen RB Leipzig zum Zusammenhalt aufgefordert.

"Wenn man eng zusammen ist, kann man auch etwas mehr abbekommen. Dann fällt man nicht so schnell um", sagte Korkut in einer Presserunde am Montag: "Jetzt geht es um Nehmer-Qualitäten."

Die aktuelle Situation mit akuten Abstiegssorgen, personellen Rückschlägen und hohen Erwartungen durch die vielen Investoren-Millionen sei "mehr als nur eine Herausforderung", gab der Coach zu, "aber ich bin guter Dinge, dass wir auch jetzt schnell wieder die Köpfe hochkriegen".

Viel Hoffnung gebe ihm der gute Auftritt seiner Mannschaft gegen RB bis zur Roten Karte von Abwehrspieler Marc Oliver Kempf. "Das Ergebnis will und kann ich auch nicht kleinreden, das ist nämlich Fakt. Aber ich werde mir auch die Leistung nicht kleinreden lassen, vor allem die ersten 62 Minuten nicht", betonte der 47-Jährige.

Dass ihm Geschäftsführer Fredi Bobic nach dem siebten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg den Rücken stärkte, freute Korkut zwar. Er betonte jedoch: "Ich brauche das nicht von Fredi, das weiß er aber auch." An seiner Arbeit ändere die vorläufige Jobgarantie "nichts".