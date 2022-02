Austria: "Gute Zusammen-Arbeit" mit Gazprom

GEPA pictures/ David Bitzan

Austria-Chef Krisch sieht gute Zusammenarbeit mit Gazprom

Im Zuge des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland rücken die Sponsortätigkeiten von Gazprom bei europäischen Clubs in den Fokus. Der russische Erdölkonzern ist auch Partner von Bundesligist FK Austria, wobei die Kooperation offiziell auf den Nachwuchsbereich ausgelegt ist. So tragen etwa die Young Violets in der 2. Liga das Gazprom-Logo auf dem Trikot.

Im August 2018 wurde ein Vertrag über fünf Jahre unterschrieben, über die Höhe der Zuwendungen gab es keine Angaben. Kolportiert wird, dass Gazprom einen niedrigen siebenstelligen Betrag pro Jahr an die "Veilchen" überweist.

Clubvorstand Gerhard Krisch sagte in einer an die APA übermittelten Stellungnahme über die Kooperation mit Gazprom: "Mit der Gazprom haben wir ein aufrechtes Vertragsverhältnis und seit einigen Jahren ein sehr gutes Zusammenarbeitsmodell. Aber natürlich verfolgen auch wir die Entwicklungen rund um diesen Konflikt mit großer Sorge und wir hoffen so wie jeder auf eine friedliche Lösung. Nicht nur für die betroffenen Regionen und die dort lebenden Menschen, sondern für ganz Europa."

