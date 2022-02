Conte zweifelt an sich - Klopp in Sorge

NIGEL RODDIS, APA

Selbstzweifel bei Tottenham-Trainer Conte

Tottenham-Hotspur-Coach Antonio Conte scheint seine eigene Zukunft beim englischen Hauptstadt-Club infrage zu stellen. Zumindest wurde dieser Eindruck vermittelt, nachdem seine Truppe am Mittwoch durch ein 0:1 in Burnley die vierte Niederlage in fünf Premier-League-Spielen hatte einstecken müssen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp macht sich indes Sorgen um seine Mannschaft, die am selben Abend Leeds United mit 6:0 vom Platz fegte.

Nach dem 3:2-Sieg bei Manchester City am Samstag war die Negativserie von drei Pleiten in Folge zwar beendet, doch gegen den Abstiegskandidaten Burnley knüpften die "Spurs" nicht an ihre Leistung an. Conte bezeichnete die derzeitige Situation als "inakzeptabel" und äußerte Zweifel an seiner Fähigkeit, die Geschicke des Vereins zu lenken, nachdem er im November als Nachfolger von Nuno Espirito Santo verpflichtet worden war.

"Ich bin zu ehrlich, um eine Situation dieser Art zu akzeptieren und wir werden das sicher mit dem Club bewerten", sagte der Italiener. "In den vergangenen fünf Spielen haben wir gespielt, als seien wir in Abstiegsnot - das ist die Realität", so Conte weiter. "Zum ersten Mal in meinem Leben gibt es vier Niederlagen in fünf (Spielen). Vielleicht bin ich nicht so gut." Tottenham belegt in der Premier League lediglich Rang acht, mit sieben Punkten Rückstand auf die Champions-League-Ränge.

Nach Liverpools Kantersieg über Leeds sagte Klopp, er mache sich mehr Sorgen um sein Team als darum, wie groß der Rückstand auf Tabellenführer Manchester City ist. "Wir sind ehrlich gesagt nicht hinter City her", sagte der Deutsche. "Wir haben am Sonntag das Liga-Cup-Finale. Und City spielt, und sie gewinnen wahrscheinlich - und es sind wieder sechs Punkte, bevor wir das nächste Ligaspiel bestreiten."

apa