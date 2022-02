Schwäbe kehrt ins Tor des 1. FC Köln zurück

unknown

Marvin Schwäbe steht wieder zwischen den Pfosten des 1. FC Köln

Marvin Schwäbe kehrt nach überstandener Corona-Infektion wieder ins Tor des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zurück.

"Marvin Schwäbe ist zurück, er wird am Samstag auch im Tor stehen", sagte Trainer Steffen Baumgart vor dem Gastspiel am Samstag (15:30 Uhr/Sky) bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Beim Erfolg gegen Eintracht Frankfurt (1:0) war Schwäbe vom ehemaligen Stammtorhüter Timo Horn erfolgreich vertreten worden.

Torjäger Anthony Modeste steht in Fürth wohl wieder in der Startelf. "Bei Tony hat es gegen Frankfurt für 30 Minuten gereicht. Er hat jetzt normal trainiert, also wird er wieder Luft für 90 Minuten haben", sagte Baumgart. Modeste war nach seiner Corona-Infektion gegen die Hessen eingewechselt worden und hatte das Siegtor erzielt. Jannes Horn (krank) fehlt in Fürth.