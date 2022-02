Baumgart bestätigt: Modeste in Fürth wieder in Startelf

Ralf Treese via www.imago-images.de

Anthony Modeste erzielte in dieser Bundesliga-Saison bereits 15 Tore

Torjäger Anthony Modeste wird beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln im Spiel beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15:30 Uhr/Sky) wieder in der Startformation stehen.

"Gegen Frankfurt hat es für 30 Minuten gereicht. Jetzt hatte er eine ganze Woche Training, da wird es für 90 Minuten reichen", sagte Trainer Steffen Baumgart.

Modeste war gegen Frankfurt in der 61. Minute eingewechselt worden, nachdem er in der Woche zuvor erst Mittwoch nach einer Erkrankung ins Traing eingestiegen war. Am Ende schoss er das Tor zum 1:0-Sieg, es war sein 15. Saisontreffer.