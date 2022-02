Verlegung von WM-Quali in Russland gefordert

APA/AFP

Polen muss nach derzeitigem Stand im März nach Russland

Die Fußballverbände Polens, Schwedens und der Tschechischen Republik haben ihre Weigerung zur Austragung des Play-off-Spiels in der WM-Qualifikation Ende März in Russland angekündigt. "Die Unterzeichner dieses Appells ziehen es nicht in Betracht, nach Russland zu reisen und dort Fußballspiele zu spielen", steht in einem Brief an die Generalsekretärin des Weltverbands FIFA, Fatma Samoura, den der polnische Verband am Donnerstag bei Twitter veröffentlichte.

Verbände fordern "sofortige Reaktion"

Im europäischen Play-off zur WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) werden Ende März drei Tickets vergeben. In einem Halbfinal-Weg soll Polen am 24. März in Russland antreten. Kämen die Russen in das Finale, wäre am 29. März ebenfalls in Russland entweder Schweden oder Tschechien der Gegner. Die Ukraine spielt in ihrem Halbfinale am 24. März in Schottland, bei einem Sieg treten die Ukrainer gleichermaßen auswärts gegen Franco Fodas ÖFB-Auswahl oder Wales an.

Svensk fotboll är bestört över det vi nu ser utspela sig i Ukraina. Läget är ytterst allvarligt och det enda vi kan hoppas på är att denna orättfärdiga invasion upphör så snart det bara går. Våra tankar går till alla drabbade i Ukraina. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) 24. Februar 2022

Die drei Verbände forderten die FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA auf, "sofort zu reagieren" und Alternativen für die Spiele auf russischem Boden vorzuschlagen. Das FIFA-Council tagt an diesem Donnerstag, am Freitag berät das UEFA-Exekutivkomitee über die Folgen der Invasion Russlands in die Ukraine.

apa