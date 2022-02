Rose motzt: "Sind schwach unterwegs, sehr schwach"

Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia via www.imago-image

Marco Rose ist mit dem BVB aus der Champions League, dem DFB-Pokal und der Europa League geflogen

RB Leipzig hat die Playoff-Hürde erfolgreich genommen, Borussia Dortmund scheiterte hingegen krachend. Statt der angepeilten Aufholjagd gelang Borussia Dortmund bei den Rangers nur ein Unentschieden. Die Stimmen.

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben unseren eigenen Rucksack schwerer werden lassen. Die Tore, die wir immer wieder kriegen, sind zu einfach. Es waren nicht unfassbar viele individuelle Fehler, aber es waren entscheidende, und das zieht sich durch die ganze Saison. Wir sind in diesen Pokal-Wettbewerben schwach unterwegs, sehr schwach. Da sind wir unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Das tut weh, weil das die Eindrücke sind, die hängen bleiben und unsere ordentliche Bundesliga-Saison übertünchen."

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Das ist eine Riesenenttäuschung, wir sind in einer Champions-League-Gruppe ausgeschieden, in der wir nicht ausscheiden dürfen. Jetzt fliegen wir hier raus, wo wir weiterkommen müssen. Wir hatten sie in der ersten Halbzeit komplett im Sack, sie waren nervös. Aber dann kommen wir sehr schlecht aus der Pause, ich schlage am Ball vorbei, und dann kommt das Stadion zurück."

James Tavernier (Doppeltorschütze Rangers FC): "Ich bin begeistert, vor allem über die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit geantwortet haben. Wir haben sehr viel Charakter gezeigt. Man hat ihre Qualität in der ersten Hälfte gesehen, sie haben uns unter Druck gesetzt, aber wir haben dann taktisch etwas verändert und das hat uns geholfen. Wir wollen gegen die Besten spielen und da sind noch ein paar richtig starke Gegner im Wettbewerb. Wir wollen jetzt das Achtelfinale überstehen, nun schauen wir erst einmal, gegen wen wir antreten."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Bei der Atmosphäre nach dem 1:2 wird es natürlich für keine Mannschaft einfach. Die haben Sociedad schön nach vorne gepeitscht. Trotzdem ist es einfach schön. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir diesen Druck 15, 20 Minuten ausgehalten haben."