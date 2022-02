Bayer erwartet "eine Champions-League-Manschaft"

Neis /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Hat großen Respekt vor Atalanta Bergamo: Gerardo Seoane

Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat vor dem in der Europa League zugelosten Achtelfinalgegner Atalanta Bergamo großen Respekt.

"Uns erwartet ein sehr starker Gegner, das wird eine sehr spannende und sportlich schwierige Aufgabe", sagte der Schweizer am Freitag kurz nach der Auslosung.

Atalanta sei "eine Champions-League-Mannschaft, die sich in der Spitzengruppe im italienischen Fußball etabliert hat", ergänzte Seoane, der aber nur eine Frage zum Europa-League-Gegner zuließ, ehe er sich ganz der kommenden Aufgabe am Samstag (15:30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld widmete.

Nach dem enttäuschenden 2:3 in Mainz am vergangenen Freitag habe Seoane mit der Mannschaft versucht, viele Dinge im Training umzusetzen. "Ich gehe davon aus, dass es uns über Phasen auch gelingen wird, Bielefeld in die eigene Platzhälfte zu drücken", sagte Seoane: "Gleichzeitig wollen wir eine gute Restverteidigung und ein verbessertes Gegenpressing, damit wir das Konterspiel des Gegners besser kontrollieren."