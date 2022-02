Rückschlag für den FC Augsburg

Markus Fischer via www.imago-images.de

Alfred Finnbogason fehlt dem FC Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Abstiegskampf auf Stürmer Alfred Finnbogason verzichten.

Er habe sich "im Training verletzt und wird über längere Zeit ausfallen", teilte Trainer Markus Weinzierl vor dem Heimspiel am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Dortmund mit. Außerdem fehlen wird Andi Zeqiri, der Schweizer wurde Anfang der Woche positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Isolation.

Weinzierl selbst wird nach seiner Corona-Erkrankung wieder an der Seitenlinie stehen. "Mir geht es soweit einigermaßen wieder gut", berichtete er. Der "Höhepunkt des Leidens war Samstag 15:30 Uhr", als er die Niederlage gegen Freiburg (1:2) vor dem Fernseher anschauen musste, ergänzte der 47-Jährige an.

Augsburg steht als Tabellen-16. auf dem Relegationsrang. Natürlich habe die Niederlage gegen Freiburg "wehgetan", sagte Weinzierl, betonte aber: "Wir schauen nicht zurück, sondern nach vorne. Die Stimmung ist unverändert positiv" - auch wenn und seine Mannschaft sich in einer Situation befänden, "die wir keineswegs unterschätzen".

Ein wenig hofft Weinzierl deshalb auch, dass Dortmund am Sonntag noch nicht in bester Besetzung antreten kann. "Es wäre für uns von Vorteil wenn (Erling) Haaland noch etwas braucht, er ist ein Unterschiedsspieler hoch zehn", sagte er.

Mit Haaland hat der FCA schlechte Erfahrungen. Der Norweger gab im Januar 2020 sein Debüt für den BVB in Augsburg, als er in der 55. Minute eingewechselt wurde, lag seine neue Mannschaft 1:3 zurück, in der 79. Minute stand nach drei Treffern von Haaland und einem von Jaden Sancho das Endergebnis von 5:3 fest.