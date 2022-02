17. Burgstaller-Treffer bei St. Pauli-Sieg

APA/dpa

Der FC St. Pauli hat sich am Samstagnachmittag zumindest vorübergehend an die Spitze der zweiten deutschen Fußball-Liga gesetzt. Die Hamburger gewannen beim Tabellenletzten FC Ingolstadt mit 3:1, der frühere ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller steuerte für die Norddeutschen einen Treffer bei.

Es war bereits das 17. Saisontor des Kärntners. Der Karlsruher SC und Schalke 04 trennten sich 1:1, Hansa Rostock unterlag dem 1. FC Nürnberg mit 0:2.

Guido Burgstaller erzielte den Treffer zum 2:1 für die Hamburger. Der 32-Jährige überlief im Strafraum zunächst Ingolstadt-Verteidiger und Landsmann Nico Antonitsch und verlud aus spitzem Winkel dann auch noch Torhüter Dejan Stojanovic per Flachschuss (37.). Burgstaller hatte auch Anteil am ersten St. Pauli-Treffer, der Routinier wurde in Strafraumnähe von den Beinen geholt. Den fälligen Freistoß verwandelte Daniel-Kofi Kyereh (22.) zum 1:0.

Schalke, bei denen Martin Fraisl im Tor stand, verpasste durch das Remis den Sprung in die Top drei und ist momentan Fünfter. Beim KSC fehlte Christoph Kobald verletzungsbedingt.

