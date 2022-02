Arnautovic trifft erneut für Bologna

Massimo Pica via www.imago-images.de

Arnautovic brachte seine Mannschaft per Kopf in Führung.

Marko Arnautovic hat sich am Samstag in der italienischen Serie A neuerlich in Torlaune präsentiert.

Der ÖFB-Teamspieler köpfelte beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen Salernitana in der 43. Minute das zwischenzeitliche 1:0 seines FC Bologna.

Erst am Montag hatte Arnautovic beide Tore zu Bolognas 2:1-Erfolg über Spezia erzielt. In dieser Saison hält der Wiener in 25 Bewerbspartien bei zehn Toren, neun in der Liga und eines im Cup.

