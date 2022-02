Fischer erwartet "ganz schweres Spiel"

Matthias Koch via www.imago-images.de

Fischer tritt auf die Euphoriebremse

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin denkt trotz der Abwesenheit von Bayern München und Borussia Dortmund im Viertelfinale des DFB-Pokals noch nicht an den ganz großen Wurf.

"Es ist ein Viertelfinale. Und um am Schluss im Finale zu stehen, musst du es zuerst ins Halbfinale schaffen und dann ins Finale", sagte der Schweizer vor dem Duell mit dem Zweitligisten FC St. Pauli am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Die Hamburger nimmt Fischer auf dem Weg ins Endspiel am 21. Mai im Berliner Olympiastadion sehr ernst. Der Dritte der 2. Liga sei "eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt", sagte er. "Wenn ich an das letzte Spiel denke, schlagen sie Dortmund zu Hause. Es ist eine Mannschaft, die versucht, spielerische Lösungen zu finden", so Fischer weiter: "Das wird ein ganz schweres Spiel."