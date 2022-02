Leipzig erwartet Absage von Spiel gegen Spartak

APA/AFP

Domenico Tedesco kennt Spartak Moskau gut

Bundesligist RB Leipzig erwartet zeitnah die Absage des Europa-League-Achtelfinalspiels gegen Spartak Moskau durch den europäischen Verband UEFA.

Nach dpa-Informationen gab es seit Tagen entsprechende Beratungen nach dem militärischen Einmarsch Russlands in die Ukraine. "Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden", sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff. Nach den entsprechenden UEFA-Regularien würde RB dann kampflos ins Viertelfinale einziehen.

Oliver Mintzlaff äußert sich zum aktuellen Stand bzgl. der Europa-League-Spiele gg. Spartak Moskau:

„Wir stehen weiterhin in einem engen Austausch mit den Verbänden & haben vollstes Vertrauen in die UEFA & ihre Entscheidung. Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden.“ pic.twitter.com/4XfQOVWGZ3 — RB Leipzig (@RBLeipzig) 28. Februar 2022

Die Achtelfinal-Paarung birgt auch dadurch eine gewisse Brisanz, dass RB-Chefcoach Domenico Tedesco bis Mai 2021 Trainer von Spartak Moskau war. Der Verein aus der russischen Hauptstadt war am Freitag als Gegner der Sachsen gelost worden. Die Leipziger haben am 10. März Heimrecht, das Rückspiel sollte am 17. März auf neutralem Boden ausgetragen werden. Mittlerweile ist eine Reise von Spartak nach Leipzig wegen der Sperrung des europäischen Luftraumes für russische Flugzeuge aber schon aus logistischen Gründen schwer vorstellbar.

apa