Russisches WM-Aus steht unmittelbar bevor

Die FIFA will durchgreifen

Der Fußball-Weltverband FIFA will Russland nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" wegen der Invasion in die Ukraine von seinen Wettbewerben suspendieren.

Damit dürfte die Nationalmannschaft aus Russland nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende teilnehmen.

Etwaige Ansichten bestätigte FIFA-Vizepräsident Zbigniew Boniek im Gespräch mit der Webseite des italienischen Fußball-Verbandes.

"Heute ist im Fußball kein Platz für Russland, ein Land, das ein anderes überfallen hat. Meiner Meinung nach sollten sie an keinem Wettbewerb teilnehmen. Nicht nur aus Gründen der Sanktionierung, sondern auch der Sicherheit wegen", wird der 65-Jährige zitiert.

Eine endgültige Bestätigung des Ausschlusses wird die FIFA wohl ab 18 Uhr verkünden.