Malinovskiy startet Trikot-Versteigerung für Geflüchtete

INTIME NEWS/INTIME NEWS/SID/PANAYOTIS TZAMAROS

Ruslan Malinovskiy (l.) startet Versteigerung von Trikots

Der ukrainische Mittelfeldspieler Ruslan Malinovskiy vom italienischen Fußball-Erstligisten Atalanta Bergamo hat eine Versteigerung von Trikots aller Spieler seines Klubs begonnen.

Ziel sei es, Spenden für den Kauf von Medikamenten und Lebensmitteln zugunsten ukrainischer Flüchtlinge zu sammeln.

Malinovskiy und seiner Frau Roksana starteten auch mit dem Verkauf der ukrainischen Flagge zur Finanzierung von Hilfsinitiative zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge.

Malinovskiy hatte am Donnerstagabend in der Europa-League-Zwischenrunde bei Olympiakos Piräus (3:0) einen Doppelpack geschnürt und dabei ein T-Shirt unter seinem Trikot mit der Aufschrift in Englisch ("No war in Ukraine!") gezeigt. Malinovskiy steht seit 2019 bei Atalanta Bergamo unter Vertrag.