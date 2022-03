RB Leipzig will im DFB-Pokal ersten Titel

APA/AFP

Tedesco will mit Leipzig DFB-Pokal gewinnen

Nach dem Ausscheiden von Spitzenclubs wie Bayern, Dortmund und Leverkusen gilt RB Leipzig als großer Favorit auf den Gewinn des DFB-Pokals. Die Chance der Sachsen auf den ersten Titel ihrer jungen Vereinsgeschichte scheint so groß wie nie. Allerdings wittern auch die vermeintlich Kleinen ihre Chance. Wie zum Beispiel Hannover 96 - am Mittwoch muss RB im Viertelfinale bei den Niedersachsen antreten.

Gerade dieses Spiel dürfte ein Gradmesser dafür werden, wie groß das Selbstbewusstsein der Leipziger um Konrad Laimer nach den Erfolgen seit der Amtsübernahme von Trainer Domenico Tedesco ist und wie man damit umgeht. "Wir nehmen die Favoritenrolle an. Für jeden wäre es ja nun eine Enttäuschung, wenn wir den Pokal nicht holen", sagte der Coach.

Ebenfalls im Viertelfinale stehen die Leipziger in der Europa League - weil Achtelfinalgegner Spartak Moskau aufgrund des Ukraine-Kriegs von der UEFA ausgeschlossen wurde. Der Hauptstadt-Club wünschte seinem Ex-Trainer am Dienstag alles Gute. "Wir wünschen unserem ehemaligen Trainer Domenico Tedesco das Beste in der Europa League. Wir hoffen, dass sich unsere Wege in Zukunft wieder kreuzen werden, aber unter friedlicheren Bedingungen", schrieb Spartak auf Twitter. Tedesco hatte bis 2021 bei den Moskauern gearbeitet.

Die weiteren Mittwoch-Viertelfinali im deutschen Cup bestreiten Bochum und Philipp Lienharts SC Freiburg sowie der Hamburger SV und Karlsruhe. Bereits am (heutigen) Dienstag trafen Union Berlin und der FC St. Pauli aufeinander.

apa