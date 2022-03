Bob-Olympiasiegerin Nolte lost Pokal-Halbfinals aus

Yao Jianfeng via www.imago-images.de

Laura Nolte gewann in Peking Gold im Zweierbob

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte lost am 6. März (19:15 Uhr/ARD) die Halbfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen und Männer aus.

Ziehungsleiter ist Bundestrainer Hansi Flick, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Das Halbfinale der Männer wird am 19. und 20. April ausgetragen, das der Frauen am 17. und 18. April.

Das Männer-Finale steigt am 21. Mai in Berlin, die Frauen spielen am 28. Mai in Köln um den Pokal.