Zeitplan für Wehrles Köln-Abschied steht

AFP/POOL/SID/LARS BARON

Alexander Wehrle steht vor seinem Abschied in Köln

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und Alexander Wehrle haben sich auf einen endgültigen Zeitplan ihrer Trennung verständigt. Wehrle wird am 12. März seinen letzten Arbeitstag als Geschäftsführer des FC bestreiten, der Vertrag läuft danach am 20. März aus. Das teilten die Rheinländer am Mittwoch mit.

Wehrle, der im Laufe des Aprils bekanntlich neuer Vorstandschef beim VfB Stuttgart wird, hatte seit Januar den neuen kaufmännischen FC-Geschäftsführer Philipp Türoff eingearbeitet.

"Wir möchten Alexander Wehrle einen sehr wertschätzenden Abschied ermöglichen. Er hat seine große Professionalität, mit der er den 1. FC Köln in den vergangenen Jahren geprägt hat, auch in dieser Phase unter Beweis gestellt. Er hat die Übergabe sehr gut organisiert", wird FC-Präsident Werner Wolf in einer Pressemitteilung zitiert.

Türoff übernimmt mit Wehrles Abschied für kurze Zeit die alleinige Verantwortung in der Geschäftsführung der Kölner. Anfang April wird diese durch Christian Keller erweitert, der sich um den sportlichen Bereich kümmern wird. Mittelfristig will der Verein einen dritten Geschäftsführer in der Führungsebene etablieren.