Nach Farke: Acht Profis nicht mehr in Krasnodar

John Walton via www.imago-images.de

Hat seinen Vertrag mit dem russischen Erstligisten FK Krasnodar aufgelöst: Daniel Farke

Nach der Vertragsauflösung des deutschen Trainers Daniel Farke haben insgesamt acht ausländische Profis den russischen Fußball-Erstligisten FK Krasnodar zumindest vorerst verlassen.

Wie der Klub auf seiner Internetseite mitteilte, wurden die Verträge noch nicht gekündigt, alle Spieler dürften das Land aber verlassen und sollen bis auf Weiteres selbstständig trainieren.

Zu den betroffenen Profis gehören neben dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Jhon Córdoba auch der frühere französische Nationalspieler Rémy Cabella und der Schwede Victor Claesson.

Erst am Vortag hatten sich Farke und der südrussische Verein im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt. Der Schritt sei dem 45 Jahre alten Coach aus Ostwestfalen "sehr schwer gefallen, denn wir sind vom ersten Tag an sehr warmherzig empfangen worden". Farke (früher auch Borussia Dortmund II) hatte erst im Januar für zweieinhalb Jahre in Krasnodar unterschrieben.

Er verließ die Russen nun nach nur rund sieben Wochen schon wieder, ohne ein einziges Spiel absolviert zu haben.