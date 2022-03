Real Madrid bangt um verletzten Kroos

Jose Breton via www.imago-images.de

Toni Kroos könnte Real Madrid in der Champions League fehlen

Eine knappe Woche vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain bangt der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid um den Einsatz von Toni Kroos.

Der Weltmeister von 2014 und frühere Bayern-Profi habe sich beim Training verletzt, berichteten die Fachzeitung "AS" und andere spanische Medien unter Berufung auf Vereinskreise. Eine Mitteilung des Clubs gab es zunächst nicht.

Eine Untersuchung soll den Berichten zufolge am Freitag Aufschluss über die Schwere der Muskelprobleme im linken Bein bringen. Die Clubärzte seien allerdings skeptisch, dass der 32 Jahre alte Mittelfeldregisseur am 9. März im Bernabéu eingesetzt werden kann. Madrid muss ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen.

Neben Kroos muss Real-Trainer Carlo Ancelotti gegen Paris auf eine andere Mittelfeldstütze verzichten. Der Brasilianer Casemiro fehlt wegen einer Gelb-Sperre - genau wie Linksverteidiger Ferland Mendy. "Alarm bei Real", titelte das Madrider Sportblatt "Marca".

Den Medienberichten zufolge wird Kroos wegen der Schmerzen am Samstag im Liga-Duell gegen Real Sociedad San Sebastián auf jeden Fall zuschauen müssen. In der Primera División können die Königlichen Ausfälle allerdings verkraften: Nach 26 von insgesamt 38 Spieltagen führt Real die Tabelle mit 60 Punkten und sechs Zählern Vorsprung vor Verfolger FC Sevilla an. Betis Sevilla hat als Drittplatzierter bereits 14 Punkte weniger als der Tabellenführer.