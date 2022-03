Neuer Dynamo-Coach will "Potenzial herauskitzeln"

Lutz Hentschel via www.imago-images.de

Guerino Caprettii ist optimistisch gestimmt

Der neue Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden, Guerino Capretti, geht optimistisch in sein Premierenspiel am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) - auch wenn der Gegner Tabellenführer Werder Bremen heißt.

"Wir sind für Werder natürlich eine kleine Wundertüte, denn bei einem neuen Trainer weiß man nie genau, wie der Gegner spielt", sagte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag. Capretti ist Nachfolger des am Dienstag entlassenen Alexander Schmidt.

Der neue Coach der Sachsen glaubt, dass seine Profis über genügend Substanz verfügen: "In der Mannschaft steckt viel Potenzial. Meine Aufgabe ist es jetzt, dieses herauszukitzeln. Das gilt vor allem für das Spiel mit dem Ball." Er wolle "natürlich auf die Stärken der Mannschaft aufbauen", so Capretti, damit sein Team in "jeder Spielphase aktiv sein" wird.

Seine ersten Eindrücke von den Trainingseinheiten seien positiv gewesen: "Jeder Spieler haut sich im Training voll rein, jede Form hat eine hohe Intensität. Man sieht, dass sich jeder Spieler anbieten will." Die Stärken seiner Mannschaft lägen im Gegenpressing und im Spiel gegen den Ball. Capretti: "Jetzt geht es darum, im Ballbesitzspiel und nach Ballgewinn besser zu werden."