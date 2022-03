Arnautović positiv auf Coronavirus getestet

GEPA pictures/ ZUMA Press/ LaPresse/ Massimo Paolo

Marko Arnautović muss etwas pausieren

ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautović ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne.

Dies berichtete der "Corriere dello Sport" am Samstag. Arnautović wird daher bei dem am Sonntag geplanten Serie-A-Match gegen FC Torino nicht zum Einsatz kommen. Der 96-fache Nationalspieler sei symptomfrei und habe in diesen Tagen allein trainiert.

"Arnautovićs Situation ist ein schwerer Schlag für FC Bologna, der sich dank der drei Tore des Österreichers innerhalb einer Woche von einer Durststrecke erholen konnte", kommentierte die Zeitung. In dieser Saison hält der Wiener in 25 Bewerbspartien bei zehn Toren, neun in der Liga und einem im Cup.

apa