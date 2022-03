Kahn bestätigt Treffen mit Raiola - Corona bei Brazzo?

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic fehlt wegen eines positiven Corona-Schnelltests

Hasan "Brazzo" Salihamidzic verpasst das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen wegen eines positiven Corona-Schnelltests, Vorstandsboss Oliver Kahn hat sich derweil zu Personalfragen und Gerüchten geäußert.

Kahn bestätigte Gespräche mit Spielerberater Mino Raiola. Dieser vertritt unter anderem den Niederländer Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam - und auch Borussia Dortmunds Erling Haaland (21).

"Es ist richtig, dass ich in Monaco war, ich war aber auch in London, man trifft ja nicht nur Spielerberater", sagte Kahn am Samstag vor der Partie des Fußball-Rekordmeisters bei "Sky".

"Ich denke, es ist auch ganz normal, dass man sich mit dem ein oder anderen Spielerberater trifft." Raiola unterhält sein Büro in Monaco.

Kahn spricht über BVB-Star Haaland

Zuletzt hatten niederländische Medien über ein angebliches Bayern-Interesse an Mittelfeldspieler Gravenberch berichtet, der bei Ajax eine starke Saison spielt.

Nach einem möglichen Interesse an Haaland gefragt, antwortete Kahn: "Erling Haaland ist ein Spieler, der bei Borussia Dortmund spielt und im Moment verletzt ist. Ich habe immer wieder betont, dass ich sehr ungern über Spieler anderer Vereine spreche."

ℹ️ Unser Sportvorstand Hasan #Salihamidzic hatte einen positiven Corona-Schnelltest und ist daher heute gegen Leverkusen nicht in der Arena. Gute Besserung! — FC Bayern München (@FCBayern) 5. März 2022

Der frühere Nationaltorwart kündigte zudem Gespräche unter anderem mit Robert Lewandowski über eine Vertragsverlängerung an. Das Arbeitspapier des Polen läuft 2023 aus.

"Ich habe schon mehrfach gesagt, dass wir im Frühjahr Gespräche führen wollen mit diversen der verdienten Spieler, natürlich auch mit Robert." Das sei noch nicht geschehen, weil der FC Bayern in die "ganz entscheidende Phase der Saison" gehe. "Wir wollen uns jetzt erst zu 100 Prozent auf das konzentrieren, um das es geht." Jedes Spiel werde "auf eine gewisse Art und Weise zu einem Endspiel".

Sorgen macht derweil Sportvorstand Hasan "Brazzo" Salihamidzic. Der 45-Jährige habe "ein bisschen Kopfschmerzen", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei "Sky". Das Ergebnis weiterer Tests stehe aber noch aus.

Weitere Stimmen von Oliver Kahn (Vorstand FC Bayern München):

... zum Abschied von Niklas Süle: "Es ist eine professionelle Einstellung, die Niklas an den Tag legt. Wir haben ihm ein Angebot gemacht, dieses Angebot hat er nicht angenommen und nun wechselt er eben den Verein. Aber es spricht für seine absolute Professionalität, dass er hier noch einmal alles hineinwirft, damit wir unsere Ziele erreichen können."

... zu Vertragsgesprächen mit Serge Gnabry: "Auch da kann ich nur sagen, dass wir Gespräche führen und aufgenommen haben. Das sind Prozesse, die sich über Wochen und Monate hinziehen."