Prügelei im Gladbach-Block - VfB distanziert sich

IMAGO/Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto

Im Gladbacher Fanblock ist es beim Gastspiel in Stuttgart zu Auseinandersetzungen gekommen

Im Fanblock von Borussia Mönchengladbach ist es beim Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (2:3) zu Auseinandersetzungen zwischen Fans untereinander und zwischen Anhängern und Ordnern gekommen.

Dabei gab es laut VfB auch Verletzte. Wie viele Personen betroffen waren, wurde nicht bekannt gegeben.

"Der VfB Stuttgart distanziert sich von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist", schrieben die Schwaben am Sonntag. In dem Video ist zu sehen, wie Ordner auf Zuschauer einprügeln.

Beide Vereine stünden im Austausch, teilten die Schwaben mit, sichteten das Material und würden die Vorgänge gemeinsam aufarbeiten. Laut VfB habe noch am Samstagabend das Sammeln von Bildmaterial und Zeugenaussagen sowohl von Fans als auch von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes begonnen.

Noch seien die Klubs dabei, sich ein "lückenloses Bild" zu verschaffen. Die Polizei wollte auf "SID"-Anfrage die Vorkommnisse nicht weiter kommentieren, es hieß lediglich: "Entsprechende Hinweise liegen bei der Stuttgarter Polizei bereits vor und werden geprüft."