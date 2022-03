Nächstem BVB-Spiel droht Corona-Absage - Rose reagiert

Krystof Kriz via www.imago-images.de

Wieder Corona-Fälle vor einem BVB-Spiel

Die Corona-Lage bei Arminia Bielefeld vor dem nächsten Spiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17:30 Uhr) bei Borussia Dortmund ist offenbar immer angespannter. BVB-Coach Marco Rose will das Thema (noch) nicht zu hoch hängen.

Ein Bielefelder Vereinssprecher hatte am Dienstag bestätigt, dass Infektionen schwerpunktmäßig im Bereich des Trainer- und Betreuerstabs der Arminia aufgetreten sind.

Auch Chefcoach Frank Kramer sowie Assistent Sebastian Hille sind offenbar betroffen. Der Trainingsbetrieb wurde mit Beeinträchtigungen fortgesetzt.

Am Donnerstag vermeldete der "kicker", die Profis Guilherme Ramos, Joakim Nilsson und Nathan de Medina sowie Winter-Neuzugang und Ex-BVB-Star Gonzalo Castro seien positiv getestet worden.

Nächstes BVB-Spiel vor Absage?

Der Klub bestätigte das auf "SID"-Anfrage am Freitag nicht und verwies auf die kurzfristig auf Samstag verschobene Pressekonferenz.

Die ursprünglich für vergangenen Sonntag angesetzte Partie des BVB beim FSV Mainz 05 war wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Mainzern auf den 16. März (18:30 Uhr) verschoben worden.

Eine endgültige Entscheidung über die Austragung des Bielefeld-Spiels soll nach SID-Informationen erst am Samstag fallen.

"Das Thema Corona nervt natürlich alle, wir alle wollen zurück zur Normalität. Wir bereiten uns so vor, als ob wir spielen. Die Situation macht es nicht leicht, aber unter den entsprechenden Umständen arbeiten wir normal weiter", sagte BVB-Coach Marco Rose.