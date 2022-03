Union Berlin eist Seguin aus Fürth los

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Paul Seguin wechselt zu Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin verstärkt sich zur kommenden Saison mit Mittelfeldspieler Paul Seguin. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, kommt der 26-Jährige von der SpVgg Greuther Fürth in die Hauptstadt.

Über die Vertragslaufzeit machte Union keine Angaben. Bei den Franken, für die er seit 2019 spielt, hatte Seguin seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nicht verlängert.

Seguin war 2021 mit Fürth in die Bundesliga aufgestiegen, wo er in der laufenden Spielzeit bei bislang 23 Einsätzen auf drei Torvorlagen kam.

✍️ Paul #Seguin wechselt zur neuen Saison zu Union



🤝 Wir freuen uns auf Dich!#fcunionhttps://t.co/FpN1naWVGR — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 8. März 2022

"Ich bin nicht weit von Berlin aufgewachsen, daher verfolge ich den Verein schon viele Jahre. Es ist beeindruckend, wie Union sich in der Bundesliga festgebissen hat und sich dabei aber immer treu geblieben ist. Mit meiner Leistung möchte ich dazu beitragen, die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren auch in der nächsten Saison fortzuführen", sagte Seguin.