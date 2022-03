Massiver Corona-Ausbruch beim HSV?

BODE via www.imago-images.de

Corona-Alarm beim HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sein für Donnerstagvormittag angesetztes Training verschoben, nachdem mehrere Spieler des Tabellenfünften über Unwohlsein und Erkältungssymptome geklagt hatten.

Der Klub setzte für den gesamten Kader einen Coronatest "im Drive-in-Verfahren" an, wie es in einer Mitteilung hieß: "Im Anschluss an die Testergebnisse wird Trainer Tim Walter in enger Abstimmung mit den Ärzten den weiteren Tagesablauf festlegen."

Zuletzt waren die Corona-Sorgen im Fußball wieder deutlich größer geworden, so gab es unter anderem Ausbrüche beim FSV Mainz 05 oder Fortuna Düsseldorf.