SC Freiburg drohen Corona-Ausfälle gegen Wolfsburg

IMAGO/Michael Taeger

Christian Streich muss beim SC Freiburg womöglich umbauen

Dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg drohen im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mehrere Corona-Ausfälle.

Die Testungen seien "indifferent" ausgefallen, bislang sei noch offen, wer in der Partie am Samstag (15:30 Uhr) zur Verfügung steht, teilte der Klub mit. Genauere Angaben machten die Breisgauer am Donnerstag nicht.

"Da sprechen wir nicht drüber. Am Samstag werden wir sehen, wer positiv ist und wer nicht", sagte Trainer Christian Streich, der durch den Ausfall der Drittligapartie der Freiburger Reserve auch auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen kann. Fraglich ist der Einsatz von Nico Schlotterbeck, sicher fehlen wird Yannik Keitel.

Im Hinblick auf seine Vertragsverlängerung lief die Woche erfreulicher für Streich. Es sei "sehr wichtig", dass auch sein Trainerteam verlängert habe, sagte der 56-Jährige, der im Sommer in seine zwölfte Saison als Cheftrainer in Freiburg geht: "Wenn alles okay ist, man gesund ist, dann ist es schön, weiterarbeiten zu können. Es haben nicht viele Menschen einen so guten Arbeitsplatz wie ich."