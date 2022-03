Frühjahrsstart in Frauen-Bundesliga mit Verfolger-Duell

GEPA pictures/ Philipp Brem

St. Pölten bekommt es zum Auftakt mit Innsbruck zu tun

Mit dem Heimauftritt von Titelverteidiger St. Pölten gegen das Schlusslicht und dem Verfolger-Duell startet am Wochenende die Bundesliga der Frauen ins Frühjahr.

>> Aktueller Tabellenstand der Frauen-Bundesliga

Der regierende Meister und Tabellenführer aus Niederösterreich hat am Samstag die Fußballerinnen des FC Wacker Innsbruck zu Gast. Am Sonntag trifft der punktegleiche Zweite Sturm Graz dann auswärts auf den Dritten Austria Wien. Nach neun Runden liegen St. Pölten und Sturm mit je acht Siegen und einem Remis voran.

Aufsteiger Vienna möchte auswärts beim FC Bergheim an die starke Herbstsaison anschließen. Die Döblingerinnen sind derzeit Vierte, während die Salzburgerinnen gegen den Abstieg kämpfen. Im Mittelfeld der Tabelle will der ehemalige Serienmeister Neulengbach mit einem Erfolg beim ebenfalls um den Klassenverbleib bangenden FC Südburgenland den Anschluss an die Top Vier wahren. Im fünften Spiel trifft der SCR Altach/FFC Vorderland auf Altenmarkt.

