Watzke lobt DFB: "Mehr Neuanfang geht kaum"

dpa

Hans-Joachim Watzke sieht die vielen Positionsänderungen beim DFB positiv

DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke bewertet die Ergebnisse des Bundestags des Deutschen Fußball-Bundes in Bonn sehr positiv. "Es hat sich eigentlich alles verändert mit so vielen neuen Leuten auf den Positionen", sagte Watzke nach den Präsidiumswahlen in Bonn.

"Es wurde ja immer bestritten, dass es ein Neuanfang ist. Aber mehr Neuanfang geht ja kaum noch", meinte der BVB-Geschäftsführer.

Der DFB-Bundestag wählte Bernd Neuendorf zum neuen Präsidenten. Der umstrittene Spitzenfunktionär Rainer Koch schaffte es dagegen nicht erneut ins Präsidium.

"Der DFB muss sich jetzt formieren, und wir müssen dabei helfen", sagte Watzke, der den Verband in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Koch interimsweise geführt hatte. Als Spitzenvertreter der Deutschen Fußball Liga sitzt Watzke ebenfalls im DFB-Präsidium.

"Der DFB steht vor enormen Herausforderungen"

DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hat dem neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf gratuliert und auf die bevorstehenden Aufgaben für den Verband hingewiesen.

"Der DFB steht vor enormen Herausforderungen und benötigt dafür im Sinne des gesamten deutschen Fußballs eine starke Führung", schrieb Hopfen als Chefin der Deutschen Fußball Liga am Freitag. Der DFB-Bundestag in Bonn sei "eine große Chance auf einen Neuanfang - für den DFB selbst, aber auch für die Beziehung zwischen DFB und DFL".