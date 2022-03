"Hoffnung stirbt zuletzt": BVB kommt Bayern näher

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB gewinnt gegen Bielefeld

Der Rückstand schrumpft, der Topstürmer ist wieder da, und ein Spiel hat der BVB noch in der Hinterhand - Borussia Dortmund darf im Titelrennen weiter hoffen.

Erling Haaland war zurück, und schon sah die Welt wieder etwas besser aus. Mit dem Ausnahmestürmer feierten die Profis von Borussia Dortmund ihren Arbeitssieg vor der Südtribüne, 1:0 (1:0) hieß es nach hartem Kampf gegen Arminia Bielefeld - und schon hatten die Bayern-Jäger vom BVB im Titelrennen wieder Witterung aufgenommen.

Noch sieben Punkte beträgt der Rückstand auf den Serienmeister, Dortmund hat aber noch das Nachholspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch in der Hinterhand.

"Wir müssen nicht auf die Bayern schauen, sondern auf uns", sagte Emre Can bei "DAZN": "Wir wollen alle unsere Spiele gewinnen, dann schauen wir, was dabei herauskommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt."

Haaland gibt umjubeltes Comeback

Und die Hoffnung hängt ganz eng mit Haalands umjubeltem Comeback zusammen, in der 62. Minute kehrte er nach 50 Tagen Verletzungspause zurück - das Tor des Tages hatte da bereits Marius Wolf (21.) erzielt. Bielefeld kassierte derweil die dritte Niederlage in Folge ohne eigenen Treffer und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Beide Mannschaften traten vor 33.000 Zuschauern nach zahlreichen Ausfällen stark ersatzgeschwächt an. Bei den Bielefeldern fehlte auch der positiv auf das Coronavirus getestete Trainer Frank Kramer, der durch Ilia Gruev ersetzt wurde.

Aus dem Homeoffice sah Kramer die erste BVB-Chance durch Donyell Malen (8.). Der Außenseiter versteckte sich aber keineswegs und setzte die völlig neu zusammengestellte Viererkette der Dortmunder unter Druck. Die Abschlüsse von Masaya Okugawa (14.) und Bryan Lasme (15.) stellten BVB-Schlussmann Gregor Kobel vor keine Probleme.

Danach wurde der Tabellenzweite druckvoller und ging nach einer sehenswerten Kombination über Jude Bellingham und Thorgan Hazard durch Wolf in Führung. Der Ex-Frankfurter hatte den Vorzug gegenüber Nationalspieler Julian Brandt erhalten.

VAR verhindert BVB-Elfmeter

Dortmund wollte nachlegen, Wolf scheiterte nach einer halben Stunde aber an Schlussmann Stefan Ortega. Sekunden später entschied Schiedsrichter Bastian Dankert nach einem Handspiel des Bielefelders Robin Hack auf Elfmeter, kassierte die Entscheidung nach Ansicht der Videobilder aber schnell wieder ein.

Die Arminia kombinierte gefällig, es mangelte der schwächsten Offensive der Fußball-Bundesliga aber an Durchschlagskraft. Der BVB entwickelte mehr Zug zum Tor. Hazard fand in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit seinen Meister in Ortega.

Bielefeld blieb auch nach dem Wechsel mutig, der letzte Pass kam aber häufig nicht an. Der Favorit tat sich im Spiel nach vorne zu Beginn des zweiten Durchgangs ebenfalls schwer. Malen hatte zudem mit einem Lattentreffer Pech (59.).

Rose brachte nach gut einer Stunde unter den Sprechchören der Fans Haaland. Das Spiel blieb aber zerfahren mit vielen ungenauen Aktionen.