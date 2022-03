PSG-Fans pfeifen Neymar und Messi aus – Jubel für Mbappé

IMAGO/Jose Breton

Ernten viel Kritik: Neymar (l.) und Messi

Die Fans des französischen Fußball-Spitzenklubs Paris St. Germain haben den PSG-Stars das Champions-League-Aus gegen Real Madrid unter der Woche nicht verziehen.

Beim Punktspiel der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux am Sonntagmittag wurde Weltmeister Kylian Mbappé, Torschütze des Hauptstadtklubs beim 1:3 bei den Königlichen, mit Applaus begrüßt. Hingegen mussten die anderen Superstars Lionel Messi und Neymar deutlich hörbare Pfiffe zur Kenntnis nehmen.

Auch Trainer Mauricio Pochettino wurde ausgepfiffen. Bei der Vorstellung der Mannschaft schwiegen die PSG-Anhänger und riefen nicht wie gewohnt nach der Ansage des Vornamens durch den Stadionsprecher lautstark den Nachnamen - einzige Ausnahme war Kylian Mbappé.

Des applaudissements pour Mbappe, pas pour Neymar et Messi… #PSGFCGB pic.twitter.com/RDXKy63S5j — Loïc Tanzi (@Tanziloic) 13. März 2022

Während des Spiels setzte sich die Stimmung fort. Mbappé wurde bejubelt und Neymar, Messi, aber auch Ex-BVB-Profi Achraf Hakimi wurden lautstark ausgepfiffen.

PSG-Ultras fordern Rücktritt von Al-Khelaifi

Ultras des Vizemeisters Paris hatten am Samstag nach dem erneuten frühen Aus in der Königsklasse den Rücktritt des Vereinspräsidenten Nasser Al-Khelaifi gefordert. Die Vereinigung Collectif Ultras Paris (CUP) rief in den Sozialen Medien die Anhänger des Klubs dazu auf, im Heimspiel gegen die Girondins "unsere Unzufriedenheit zu zeigen - aber ohne Gewalt".

Zum vierten Mal in den vergangenen sechs Jahren war PSG schon im Achtelfinale der Königsklasse gescheitert. Der Klub habe dem katarischen Geldgeber die Rückkehr auf das höchste Niveau zu verdanken, schrieb die Vereinigung, "aber es ist klar, dass er nicht der richtige Mann für den Job ist". Die aktuelle Situation verlange "eine komplette Umstrukturierung auf allen Ebenen", so die Forderung.