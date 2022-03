Austria setzt Siegesserie gegen den WAC fort

APA

Die Austria startet ideal in die Meistergruppe

Die Wiener Austria hat einen idealen Start in die Meistergruppe der Bundesliga hingelegt. Am Sonntag setzten sich die Favoritner zuhause mit 2:1 (1:1) gegen den WAC durch und kletterten vor dem abschließenden Duell zwischen Salzburg und Sturm auf Platz zwei. Marco Djuricin (13.) und Eren Keles (47.) netzten für die "Veilchen", die bereits ihren fünften vollen Erfolg in Serie feierten. Der WAC traf nur durch Michael Liendl (26.) und rutschte auf Rang vier zurück.

Austria-Coach Manfred Schmidt nahm unter anderem wegen den Sperre von Lukas Mühl und der Erkrankung von Manfred Fischer mehrere Änderungen vor, zudem stürmte wieder Djuricin, im Mittelfeld kehrte der zuletzt gesperrte Eric Martel zurück. Der WAC agierte fast unverändert im Vergleich zum jüngsten 1:0 gegen den LASK, nur Dominik Baumgartner war nach seiner Sperre neu in die Startelf.

Den ersten Aufreger brachte schon die zweite Minute: WAC-Verteidiger Luka Lochoshvili und Marvin Martins prallten mit den Köpfen unglücklich aneinander, Lochoshvili musste behandelt und bei Wiederaufnahme der Partie in der sechsten Minute für Adis Jasić gewechselt werden. Die Austria machte sich bald danach durch Eren Keles bemerkbar, dessen Schuss nur knapp am langen Eck vorbeiging (8.). Wenig später lieferte Keles dann den Assist zum 1:0. Kofler konnte die aufspringende Hereingabe nicht bändigen, Djuricin staubte ab. Es war das siebente Saisontor des Routiniers, das erste seit 23. Oktober 2021.

Schwacher WAC-Auftritt in Wien-Favoriten

Der WAC schien doppelt geschockt, verlor die Bälle meist im Mittelfeld und verstrahlte im Gegensatz zu Violett keinerlei Gefahr. Bis zur 26. Minute: Da erkannte Verteidiger Amar Dedić den sich bietenden Raum, dribbelte sich bis zum gegnerischen Strafraum und gab auf Christopher Wernitznig ab. Dieser bediente Liendl, dessen Schuss direkt unter die Latte Markus Suttner unglücklich abfälschte. Die Gäste waren zurück in der Partie und konnten nun auch spielerische Akzente setzen. Am brenzligsten wurde es für die Hausherren kurz vor der Pause, als Goalie Patrick Pentz noch vor Tai Baribo zum Ball kam (43.).

Der Wiederbeginn hätte für die Austria besser nicht sein können. Nach einer Ecke klärten die Kärntner den Ball zu Keles, der aus genau 16 Metern flach ins lange Eck abzog. Für Unterhaltung war gesorgt, der WAC machte Druck. Pentz fische einen Liendl-Freistoß aus dem Kreuzeck, die folgende Ecke köpfelte Baribo nur knapp am Tor vorbei (56.). Die Kärntner blieben am Drücker, die Austria konnte sich kaum befreien. Mit einem Konter in der 67. Minute bewies man aber das Gegenteil: Keles bediente Joker Noah Ohio, der aus Kurzdistanz zweimal am glänzend parierenden Kofler scheiterte.

Die Austria verzeichnete in der Folge immer wieder gute Umschaltmomente mit Ohio, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Der WAC versuchte im Finish noch einmal viel Druck aufzubauen, biss sich an der violetten Defensive aber meist die Zähne aus. Die beste Möglichkeit, einen Wernitznig-Weitschuss, machte Pentz zunichte (87.). Für die Austria vergab Ohio nach Konter bei einem Stangenschuss die große Chance auf die Vorentscheidung (90.). In der Nachspielzeit schoss der nach vorne geeilte WAC-Goalie Kofler über das Tor (94.).

apa