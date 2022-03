Salzburg trifft im YL-Viertelfinale auf PSG

GEPA pictures/ David Geieregger

Rene Aufhauser und sein Team kämpfen um ein Final-Four-Ticket.

Die Youngsters von Red Bull Salzburg stehen in der Youth League vor dem letzten Schritt in Richtung Final-Four-Turnier in Lyon. Die Mannschaft von Trainer Rene Aufhauser trifft im Viertelfinale am Mittwoch (14.00 Uhr) in Saint-Germain-en-Laye auf Paris Saint-Germain.

Im Falle eines Sieges lebt die Chance der "Jung-Bullen", nach 2017 wieder den Titel zu holen. Wie schon im Achtelfinale beim Sieg im Elfmeterschießen über Zilina fällt die Entscheidung in einer Partie.

Bei Aufhauser ist die Vorfreude groß. "Die Burschen haben sich für ihre Leistungen und den Einsatz belohnt. Dass wir unter den Topteams Europas stehen, ist für den ganzen Club und die Akademie ein wichtiger Erfolg." Nun sei der Einzug ins Final Four "das klare Ziel", betonte der Ex-ÖFB-Teamspieler.

Vor PSG zeigte Aufhauser Respekt. "Paris hat sehr gute Einzelspieler, die es verstehen, auf engstem Raum zu kombinieren. Sie suchen oft das Eins-gegen-Eins und gehören sicherlich zu den stärksten verbleibenden Teams im Bewerb." Allerdings fehlen den Franzosen zwei Schlüsselspieler: Der niederländische Nachwuchs-Teamspieler Xavi Simons, 2019 von Barcelonas La Masia losgeeist, und der französische U17-Teamstürmer Wilson Odobert müssen wegen Sperren zuschauen.

apa