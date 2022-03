FAC rückt Austria Lustenau auf die Pelle

GEPA pictures/ David Bitzan

Anthony Schmid beim Torjubel

Der FAC hat seinen Lauf in der 2. Liga fortgesetzt und den Druck auf Spitzenreiter Austria Lustenau weiter erhöht.

Die Mannschaft aus Wien-Floridsdorf schrieb mit einem 3:0 im Nachtragspiel der 18. Runde gegen den Kapfenberger SV den neunten Sieg in den vergangenen zehn Runden an. Der FAC liegt in der Tabelle damit nur noch einen Punkt hinter den Lustenauern auf Rang zwei. Kapfenberg ist Elfter.

Thomas Komornyik (41.) brachte die Hausherren unter kräftiger Mithilfe von KSV-Torhüter Christopher Giuliani kurz vor der Pause in Führung. Beim zweiten Treffer der Wiener schlug sich Giuliani bei einem Rettungsversuch gegen Anthony Schmid den Ball dann ins eigene Netz (65.). Joao Oliveira (75.) besorgte den Endstand. Der FAC sammelte somit bereits 43 Zähler und so viele wie noch nie seit dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse 2014. Um die Lizenz für die Bundesliga hatte der Verein bei der Abgabe der Unterlagen angesucht.

Schmid fand mit einem Abschluss an die Außenstange nach etwas mehr als einer halben Stunde die erste gute Chance des Teams der Betreuer Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov vor. Komornyik staubte dann ins leere Tor ab, nachdem sich Giuliani bei einem weiten Ball völlig verschätzt hatte. In der zweiten Halbzeit blieb der insgesamt nun zehn Spiele ungeschlagene FAC ungefährdet. Am Sonntagvormittag spielen die Wiener nun gegen den Dritten Liefering, Lustenau ist schon am Freitag daheim gegen Rapid II im Einsatz.

apa