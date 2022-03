Schalke-Feuerwehrmann Büskens zurück auf dem Platz

Revierfoto via www.imago-images.de

Mike Büskens übernimmt den FC Schalke 04 bis zum Saisonende

Michael Büskens hat erstmals nach seiner Corona-Infektion als Cheftrainer das Training des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 geleitet.

Das Klub-Idol hatte den Job des Übergangstrainers bei den Königsblauen nach der Beurlaubung von Dimitrios Grammozis übernommen.

Endlich wieder Rasen unter den Füßen 🌱😍



Schön, dass du zurück bist, Buyo! 🤗#S04 | 🔵⚪️ | #S04H96 pic.twitter.com/bahCKSJlPo — FC Schalke 04 (@s04) 16. März 2022

Zunächst hatte Büskens den Bundesliga-Absteiger aber nur aus der Isolation heraus coachen können. Beim 3:0 am Sonntag beim FC Ingolstadt war der 53-Jährige noch von seinem Assistenten Matthias Kreutzer vertreten worden.

Am Samstag gegen Hannover 96 sitzt Büskens dann hauptverantwortlich auf der Schalker Bank. Der Ex-Profi war in der Vergangenheit schon zweimal Interimscoach der Schalker.

Im Frühjahr 2008 folgte Büskens auf Mirko Slomka. Rund ein Jahr später sprang das S04-Urgestein für den zuvor entlassenen Fred Rutten in die Bresche.

FC Schalke 04 hofft auf Bundesliga-Rückkehr

In den verbleibenden acht Saisonspielen soll Büskens den FC Schalke doch noch zurück in die Bundesliga führen. Aktuell haben die Königsblauen vier Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze.

Um die Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus zu schaffen, zieht der 53-Jährige beim FC Schalke 04 die Zügel an. Laut "Sport Bild" wurde dem Team der zweite freie Tag in der Woche, den Grammozis seinen Schützlingen stets gewährt hatte, ersatzlos gestrichen.

Büskens und Co. hätten das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft dadurch zuvor "häufig aus dem Rhythmus gekommen" war.