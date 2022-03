Hiobsbotschaft für den FC Augsburg

unknown

Noah Sarenren Bazee (l.) wird dem FC Augsburg lange fehlen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Saisonendspurt und wohl auch darüber hinaus auf Noah Sarenren Bazee verzichten.

Wie der FCA mitteilte, hat sich der 25 Jahre alte Offensivspieler am Montag im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

"Noah hatte sich in den letzten Monaten durch gute und fleißige Trainingsarbeit in einen körperlich sehr guten Fitnesszustand gebracht", sagte Augsburg-Coach Markus Weinzierl: "Mit seinem Tor gegen Dortmund und dem Startelfeinsatz in Bielefeld hat er sich für seine Mühen belohnt und war auf einem richtig guten Weg. Umso bitterer ist es für ihn und uns, dass er nun eine so schwere Verletzung hinnehmen muss."

Der gebürtige Niedersachse Sarenren Bazee, der auf 14 Saisoneinsätze in der Liga kommt, erklärte: "Leider hatte ich in meiner Karriere schon die eine oder andere Verletzung. Natürlich bin ich aktuell sehr frustriert, aber ich bin genauso zuversichtlich, dass ich auch diese Phase wieder wegstecken und so schnell wie möglich wieder stark zurückkehren werde."