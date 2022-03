Witsel-Treffer genügt! BVB feiert Arbeitssieg in Mainz

IMAGO/Jürgen Kessler

Axel Witsel (l.) traf für den BVB gegen den 1. FSV Mainz 05

Bayern-Jäger Borussia Dortmund hat sich zurück ins Titelrennen der Fußball-Bundesliga geschossen. Nach dem neuerlichen Wechselwirbel um Torgigant Erling Haaland verkürzte der BVB mit viel Mühe durch das 1:0 (0:0) im Nachholspiel beim von Corona gebeutelten FSV Mainz 05 den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München auf vier Punkte - und sorgte für neue Spannung im Endspurt um die Meisterschaft.

Ersatzkapitän Axel Witsel (87.) traf für die Mannschaft von Trainer Marco Rose, die den jüngsten Patzer der schwächelnden Bayern nutzte. Haaland, dessen Abgang ins Ausland dem Vernehmen nach unmittelbar bevorstehen soll, blieb nach seiner Einwechslung blass, darf in seinen womöglich letzten Spielen für den BVB aber vom Titel träumen. Am Wochenende nach Ostern kommt es zum direkten Duell der Rivalen in München.

Trotz der Corona-Probleme mit 14 infizierten Profis zuletzt war Mainz gegen einen schwachen BVB lange die bessere Mannschaft, kassierte aber dennoch nach acht Partien wieder eine Heimniederlage. Erst am Dienstag waren laut Trainer Bo Svensson die letzten Spieler freigetestet worden.

Rose musste auf seinen erkrankten Kapitän Marco Reus sowie auf Abwehrchef Mats Hummels nach überstandener Corona-Infektion verzichten. Doch vor dem Anpfiff waren die Blicke ohnehin einmal mehr auf Haaland und dessen Zukunft gerichtet - der Norweger saß zunächst erneut auf der Bank.

Der BVB startete mit der siegreichen Elf vom vergangenen Wochenende, tat sich vor 25.000 Fans gegen griffige Mainzer aber unheimlich schwer. Dem FSV war die fast dreiwöchige Spielpause durch den massiven Corona-Ausbruch zunächst nicht anzumerken.

BVB-Joker Reyna bereitet das goldene Tor vor

Dortmund bekam immer wieder Probleme mit dem Mainzer Umschaltspiel, Emre Can rettete in höchster Not gegen Jonathan Burkardt (27.). Offensiv fiel den Gästen ohne Haaland bis auf einem harmlosen Versuch von Thorgan Hazard nichts ein.

Vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick und des neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf änderte sich nach der Pause zunächst wenig daran. Dortmund agierte behäbig und zeigte sich defensiv anfällig. Der Mainzer Anton Stach (51.) verfehlte das Tor aus der Distanz nur knapp.

Rose, früherer Mainzer Profi, konnte keineswegs zufrieden sein mit dem Auftritt seines Teams in einer teilweise hitzigen Partie an seiner alten Wirkungsstätte. Nach 56 Minuten brachte er Haaland ins Spiel, die nächste Möglichkeit ergab sich aber einmal mehr auf der Gegenseite für Silvan Widmer (61.).

Mitte der zweiten Halbzeit steigerte sich der BVB und profitierte von den schwindenden Kräften bei den Gastgebern. Haaland sorgte umgehend für die beste Dortmunder Chance (68.), FSV-Torhüter Robin Zentner parierte aber stark. In der Schlussphase kam Dortmund vor allem über Standards in die Gefahrenzone. Perfekt vollführt kurz vor dem Ende, als Witsel nach einer Freistoßflanke von Gio Reyna zur Stelle war.